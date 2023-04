Gesund bleiben ab 50 – was jetzt zählt

1 Fit im Alter: wichtig sind Bewegung, regelmäßige Kontrollen beim Arzt sowie eine gesunde Lebensweise. Foto: imago/Westend61

Es zwickt im Knie, man sieht schlechter, Falten bilden sich: Ab 50 machen sich die Lebensjahre so richtig bemerkbar. Experte erklären, was jetzt im Körper passiert, welche Vorsorgen wichtig sind – und ob man nicht doch das Altern verlangsamen kann.















13 Millionen Menschen in Deutschland durschreiten derzeit ihre 50er – so viele wie nie zuvor. „Wer zu den geburtenstarken Jahrgängen zwischen 1962 und 1972 gehört, ist zumeist gesünder gealtert als die vorherigen Generationen“, sagt Joris Deelen, Forschungsgruppenleiter am Kölner Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns.