1 In London steigen die Infektionszahlen wegen Omikron sehr stark. Für Deutschland kann die Entwicklung bislang kaum vorhergesagt werden. Foto: dpa/Tayfun Salci

Offizielle Modellrechnungen zur Pandemie gibt es nicht. Doch ein in Sachen Corona erfahrener Mathematiker rechnet, wie viel ein Lockdown bringen würde.















Link kopiert

Stuttgart - Wegen der Omikron-Variante verschärfen zahlreiche Nachbarländer ihre Coronaregeln. In Deutschland werden am Dienstag neue Beschlüsse erwartet. Sie gründen auf teils dürren Daten. Wir berichten, was bislang bekannt ist.