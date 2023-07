1 Am Wochenende wird in Esslingen wieder gefeiert. Foto: Roberto Bulgrin

Am Wochenende wird gefeiert: das Schwörfest in Esslingen und das Nürtinger Neckarfest stehen auf dem Programm. In Wernau dreht sich dagegen alles um die Maultasche. Sportlich geht es am Sonntag bei Esslinger Zeitung Lauf zu.















Am Wochenende wird in Esslingen und Umgebung gefeiert, zum Beispiel beim Esslinger Schwörfest – aber auch Konzerte und ein Stadtlauf stehen auf dem Programm.

Schwörfest Schwörtag und Bürgerfest werden in diesem Jahr beim Schwörfest in der Esslinger Altstadt kombiniert. Los geht es am Freitag, 7. Juli, mit der Schwörzeremonie ab 18 Uhr im Schwörhof. Bis Sonntag wird mit vielfältigem Programm gefeiert.

Neckarfest In Nürtingen verwandelt sich der Bereich direkt am Neckar am Freitag, 7. Juli und Samstag, 8. Juli in eine große Festmeile mit Livemusik, Bewegung, Kulturallee und kulinarischen Angeboten.

Auf die Maultasche Am Samstag, 8. Juli, ab 17 Uhr, und Sonntag, 9. Juli, ab 11.30 Uhr, dreht sich in der Hauptstraße in Wernau alles um die „Herrgottsbscheißerle“, die in vielen Varianten angeboten werden, unter anderem als Burger. Neu ist der Maultaschendätscher. Dazu gibt es Live-Musik vom Musikverein Kohlberg, der Band Clap’s Tool, den Polkaschwaben und verschiedenen jungen Musikergruppen der Stadtkapelle. Programm bieten auch die Wernauer Vereine.

Ska, Metal und Rock Am Samstag, 8. Juli spielen drei Bands in der Alten Seegrasspinnerei in Nürtingen. Die Newcomerband Attractive Addiction hat sich den Genres Alternative und Metalcore verschrieben. Die Jungs von Mighty Green bewegen sich zwischen Pop, Ska, Funk, Punk, Indie und Britpop. Die Songs der irischen Rockband U2 stehen bei der Band The Edge im Mittelpunkt. Los geht es an diesem Abend um 18 Uhr.

Lauf durch die Altstadt Am Sonntag, 9. Juli findet der 23. Eßlinger Zeitung Lauf durch die Esslinger Altstadt statt. Los geht es für die Bambinis um 9 Uhr, Startschuss beim Hauptlauf ist um 11 Uhr. Wer noch dabei sein will, kann sich am Samstag, von 11 Uhr bis 14 Uhr und am Sonntag, ab 8 Uhr in der Schelztorhalle nachmelden.