Das Marquardtfest in Plochingen, das Parklückenfestival in Esslingen, eine Kunstausstellung in Nürtingen – an diesem Wochenende ist in Esslingen und Umgebung ein vielfältiges Programm geboten. Wir haben fünf Tipps zusammengestellt.















Die Temperaturen sollen am Samstag wieder auf mehr als 30 Grad klettern, etwas weniger heiß soll es am Sonntag werden. Wer die Zeit wegen der Hitze nicht nur im Garten, am See oder im Freibad verbringen möchte, kann sich in Esslingen und Umgebung auf ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm freuen – Möglichkeiten zur Abkühlung mitinbegriffen.

Geständnis aus Geltungssucht

Abkühlung gibt es zum Beispiel im Kino. Zu sehen ist derzeit die französische Kriminalkomödie „Mein fabelhaftes Verbrechen“ von Francois Ozon. Die Geschichte: Im Paris der 1930er Jahre wird Madeleine Verdier (Nadia Tereszkiewicz) eine junge, hübsche, aber untalentierte und daher mittellose Schauspielerin verdächtigt, einen bekannten Filmproduzenten ermordet zu haben. Genau darin sieht sie die große Chance für ihren Durchbruch, denn der Prozess bringt ihr Aufmerksamkeit. Zunächst scheint ihr Plan aufzugehen, doch dann tritt eine neue Zeugin auf den Plan.

Elektropop in der Parklücke

Konzerte stehen an diesem Wochenende beim Parklücke-Festival vor dem Kulturzentrum Dieselstraße auf dem Programm: Am Freitag, 14. Juli, tritt die Band Tigermilch auf. Ihr Sound bewegt sich zwischen Neo-Soul, Indie und Pop mit modernen Drums, jazzigen Harmonien und wuchtigem Bass mit deutschen Texten. Inhaltlich dreht sich alles um die Unwägbarkeiten des Zusammenseins. Am Samstag ist die Elektropop-Band Tropikel zu hören, Vorband ist Salon Bitter. Los geht es an beiden Abenden jeweils um 20 Uhr.

Orgelkonzerte in Esslingen

Wieder ins Kühle geht es für die Besucherinnen und Besucher am Samstag beim Auftaktkonzert des Esslinger Orgelsommers. Um 19 Uhr findet das erste Konzert der Veranstaltungsreihe in der Stadtkirche St. Dionys statt. An der Orgel spielt der Organist, Pianist und Dirigent Johannes Zimmermann. Kompositionen von Georg Muffat, Johann Sebastian Bach und Paul Hindemith stehen im Mittelpunkt des Programms. Umrahmt werden sie von Werken des Esslinger Komponisten Hans Georg Bertram. Weitere Konzerte gibt es an den nächsten drei Samstagen, jeweils ab 19 Uhr.

Kunst in der Kirche

Kühlere Temperaturen bringt auch ein Besuch der Ausstellung von Matthias Mansen in der Kreuzkirche in Nürtingen mit sich. Die Werke sind am Sonntag, 16. Juli, zwischen 10 und 18 Uhr ein letztes Mal zu sehen. Im Mittelpunkt der Arbeiten von Matthias Mansen steht die Figur. In seinen teils großformatigen Holzschnitten nähert sich der Künstler verschiedenen menschlichen Posen und Haltungen an, in dem er die Figuren, die wie antike Skulpturen anmuten, durch eine Art Schraffur lediglich andeutet.

Stadtgeschichte feiern

Von Freitag, 14. Juli, bis Sonntag, 16. Juli, veranstaltet der Arbeitskreis Plochinger Vereine (AKPV) in Kooperation mit der Stadt wieder das traditionelle Marquardtfest. Es steht diesmal im Zeichen des Jubiläums „75 Jahre Stadterhebung“, das mit Delegationen aus den Partner- und sonstigen befreundeten Städten gefeiert wird. Das Festwochenende wird am Freitag um 19 Uhr auf dem Marktplatz eröffnet.