Fünf Jahre Neckarufer Parkrun in Esslingen: Sport ganz ohne Frust

Laufen in Gemeinschaft: Der Neckarufer Parkrun feiert seinen fünften Geburtstag. Foto: Parkrun-Team Esslingen

Fitness für alle: Der Neckarufer Parkrun in Esslingen feiert am Samstag seinen fünften Geburtstag. Mitmachen kann jeder – unabhängig von Alter, Nationalität oder Konditionsgrad.











Es gibt die Fitten. Sie schaffen die fünf Kilometer in guten 20 Minuten. Es gibt aber auch die Genussläufer, die sich beim Bewältigen der Laufstrecke mehr Zeit lassen. Doch egal ob Konditionscrack oder reiner Spaßsportler, jeder ist beim Neckarufer Parkrun willkommen, betont Angela Scholtys vom Organisationsteam: „Der Spaß an der Bewegung in Gemeinschaft steht im Vordergrund.“ Am Samstag, 6. April, feiert das kollektive Sportevent in Esslingen seinen fünften Geburtstag.