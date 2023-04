Zwei Kinder in Hockenheim getötet 43-jährige Verdächtige wohl Mutter der Opfer

In einer Wohnung in Hockenheim werden an Ostern zwei tote Kinder gefunden. Es sind Geschwister, beide im Grundschulalter. Eine 43-Jährige wird festgenommen - wegen Verdachts auf ein Tötungsdelikt.