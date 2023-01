1 Füchse sind „Kulturfolger“ und häufig in Siedlungen anzutreffen. Foto: dpa/Stephanie Pilick

Während die Tierrechtsorganisation PETA ein Jagdverbot fordert, verstehen sich die Jäger im Kreis Esslingen als Artenschützer.















Link kopiert

Wie unvereinbar sich die Positionen von Jägern und Tierschützern gegenüberstehen, zeigt das aktuelle Thema Fuchswoche, die gerade in Kirchheim zu Ende gegangen ist. Während die Kreisjägervereinigung in diesem Zusammenhang die Jagd als wichtiges Mittel betrachtet, um den Fuchsbestand in Bahnen zu lenken, spricht Peta Stuttgart von „sinnlosen Tötungen“.

Unter dem Deckmantel des Artenschutzes wolle man möglichst viele Füchse töten. Während laut Tierschutzgesetz ein vernünftiger Grund für das Töten eines Tieres vorliegen müsse, sei das bei der flächendeckenden Jagd auf Füchse nach Auffassung der Tierrechtsorganisation nicht gegeben. Deshalb verlangt Peta von der Landesregierung, das Landesjagdgesetz um ein Verbot der Fuchsjagd zu ergänzen. Zudem fordert die Tierrechtsorganisation in einer Mitteilung die Vereinsmitglieder der Kreisjägervereinigung Kirchheim auf, „die Fuchsjagd aus Tierschutzgründen umgehend zu stoppen und Respekt vor dem Leben zu zeigen“.

Viele Füchse leben inzwischen siedlungsnah

Kreisjägermeister German Kälberer, der der Kreisjägervereinigung Kirchheim vorsteht, hält nicht viel von solchen Forderungen. „Wir haben eine große Überpopulation“, erklärt er mit Blick auf den Fuchs, der sich im Kreis Esslingen besonders in der Nähe von Siedlungen und in den Städten stark ausgebreitet habe. Bis zu 15 Tiere pro Quadratkilometer seien anzutreffen, während es in der freien Natur auf der gleichen Fläche nur ein Fuchs sein sollte. Das habe sich geändert, weil der Fuchs ein „Kulturfolger“ ist. In den Siedlungen gibt es Nahrung und behagliche Verstecke im Überfluss und von Feinden ist keine Spur.

Es sei zwar Aufgabe der Jäger, die Zahl der Räuber, zu denen der Fuchs genauso zählt wie Waschbär oder Steinmarder, einzudämmen, doch das sei gar nicht so einfach. Bei den winterlichen Fuchswochen würden durchschnittlich lediglich zehn bis 15 Tiere erlegt. Und im Stadtgebiet darf nicht gejagt werden. Immer häufiger kommen deshalb so genannte Stadtjäger zum Einsatz, Fachleute, die versuchen, Wildtiere zu vergrämen oder mit Lebendfallen einzusammeln.

Vom Aussterben bedrohte Tierarten sollen geschützt werden

In den Jagdrevieren kümmern sich die Jagdpächter um die Jagd auf Prädatoren, das sind Wildtiere, die von Beutetieren leben wie eben beispielsweise der Fuchs, erklärt Kälberer. Und als Teil des Wildtiermanagements ist das Prädationsmanagement eine Artenschutzmaßnahme, darin seien sich Jäger und auch der Nabu einig.

Verbunden mit dem jeweiligen Monitoring wie der Wildtierzählung wolle man so bodenbrütende Vögel wie Feldlerche, Brachvogel und Rebhühner, aber auch Feldhamster schützen, die durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft in ihren Beständen massiv bedroht seien. Das Argument von Peta, wonach sich beispielsweise Füchse vornehmlich von Mäusen ernährten, stimme so nicht. Für den Nabu Baden-Württemberg steht fest, dass es neben der Aufwertung der Lebensräume beispielsweise beim vom Aussterben bedrohten Feldhamster als flankierende Maßnahme sinnvoll sei, Füchse aus der Umgebung der Feldhamster für einige Zeit zu verbannen. Der Fuchsbestand müsse aber nicht zwingend flächendeckend reguliert werden, zumal der Fuchs auf eine Reduktion in der Regel mit erhöhter Reproduktion reagiere.

Für eine bestimmte Zeit bejagen

Eine hohe Zahl an getöteten Füchsen wirke sich in der Fläche daher nicht zwangsläufig signifikant positiv auf die Populationen von Bodenbrütern, Feldhasen und Co. aus. Sie könne aber positiv wirken, wenn der Fuchs in einem eng umgrenzten Gebiet für einen bestimmten Zeitraum konsequent bejagt wird.