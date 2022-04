11 Nach zwei Jahren Coronapause gab es wieder ein Entenrennen mit kleinen gelben Plastikenten im Wehrneckarkanal Foto: Ines Rudel

Mehrere Städte im Landkreis locken mit Veranstaltungen und offenen Geschäften am Sonntag die Bewohner in ihre Innenstädte. Auch wenn der Samstag noch stark verschneit war, ließen sich dennoch viele Menschen anlocken – vor allem am Sonntag, als es auflockerte. Und sie hatten viel zu erleben...















Link kopiert

Frühlingserwachen im Kreis Esslingen: Auch wenn das Wetter am Wochenende nur teilweise frühlingshaft war, luden mehrere Städte ihre Bewohner und Gäste zu verkaufsoffenen Sonntagen und verschiedenen Begleitveranstaltungen ein. Streifzüge durch den „Esslinger Frühling“ und den „Plochinger Frühling“ zeigten, dass das schneeweiße Wetter zwar den einen oder anderen Besucher von einem Bummel abhalten mochte, viele Händler und Gastronomen aber dennoch zufrieden waren. Vor allem am verschneiten Samstagvormittag und am Sonntag, als es etwas auflockerte und manchmal die Sonne durchbrach, waren die Straßen und Geschäfte gut gefüllt.