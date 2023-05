1 Im Festzelt grapschten Männer Frauen an. Foto: dpa/Sina Schuldt

Die Polizei berichtet von mehreren Fällen von sexueller Belästigungen auf dem Rummel. Was sich im Festzelt auf dem Wasen zugetragen haben soll.















Link kopiert

Tatort Volksfest: Auf dem Stuttgarter Frühlingsfest ist es am Wochenende zu mehreren Fällen von sexueller Belästigung gekommen. Bereits am Samstag nahm die Polizei einen 28 Jahre alten Mann fest, am Tag drauf dann einen 23-jährigen Tatverdächtigen. Beide stehen im Verdacht, Frauen begrapscht zu haben, wie die Beamten am Montag mitteilten.

Demnach trat der 28-Jährige am Samstag gegen 15.15 Uhr zunächst von hinten an eine 24-Jährige heran und fasste ihr ans Gesäß. Danach ging er weiter und fasste kurz darauf einer 23 Jahre alten Frau ebenfalls an das Gesäß. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen an der Unterführung Kegelenstraße vorläufig fest.

Die Polizei bittet um Hinweise

Am Sonntag beobachte ein Zeuge kurz vor 21 Uhr, wie ein 23-Jähriger in einem Festzelt zunächst einer unbekannten Frau an das Gesäß und kurz darauf einer ebenfalls unbekannten Frau an die Brüste fasste. Der Zeuge verständigte Mitarbeiter des Ordnungsdienstes, die den Tatverdächtigen der Polizei übergaben.

Beide Tatverdächtige wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte – insbesondere die beiden unbekannten Frauen aus dem Festzelt – sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.