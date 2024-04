Frühlingsfest in Plattenhardt: Auch ein Zirkus ist im Gewerbegebiet dabei

Frühlingsfest in Plattenhardt

1 Auch für die Kleinen wird beim Frühlingsfest immer etwas geboten. Foto: Caroline Holowiecki

Im Gewerbegebiet in Plattenhardt wird nächstes Wochenende wieder das Frühlingsfest gefeiert. Was ist neu, wann geht es los, wie viele Menschen werden erwartet?











Am ersten April-Wochenende findet wieder das Frühlingsfest im Plattenhardter Gewerbegebiet statt. Zu den mehr als 30 Ausstellern, die sich auf der Fest-Homepage finden, zählen ansässige Fachbetriebe und Dienstleister aus unterschiedlichen Branchen, aber auch Institutionen und Vereine aus Filderstadt. Wir haben die wichtigesten Informationen zum Fest.

Termin Das Frühlingsfest ist am Samstag und Sonntag, 6. und 7. April, jeweils von 11 bis 17 Uhr, die Geschäfte und Firmen öffnen am verkaufsoffenen Sonntag um 12 Uhr. Der offizielle Startschuss der zweitägigen Veranstaltung fällt am Samstag um 13 Uhr bei der Firma Hörz Technik-Center.

Besuch Das Frühlingsfest findet zum 23. Mal statt, ist also traditionsreich und entsprechend bekannt. Zur Gewerbeschau kommen bei gutem Wetter laut den Veranstaltern bis zu 12 000 Menschen aus Filderstadt und Umgebung. Um ein Verkehrs- und Parkchaos zu vermeiden, wird für den verkaufsoffenen Sonntag ein kostenloser Busservice angeboten. Die Shuttles verkehren ringförmig durch die Filderstädter Ortsteile und starten zudem am Festplatz in Bernhausen.

Unterhaltung Das Frühlingsfest richtet sich explizit an Familien. Das Unterhaltungsprogramm gestalten Vereine und Musikgruppen, online aufgezählt werden unter anderem die Coverband „Halbe He“ und Jörg Langer, die Musikvereine aus Plattenhardt und aus Bonlanden, der Akkordeonclub Bonlanden, Andy Raff, Alphornbläser, die Cheerleader des TSV Plattenhardt, die Jugendfeuerwehr und das DRK aus Plattenhardt. Für Kinder werden unter anderem eine Hüpfburg, ein Karussell, Schminken, Ponyreiten, ein Bobbycar-Parcours sowie ein Bungeetrampolin angekündigt. Für die Erwachsenen gibt es beispielsweise E-Bike-Tests, Koch- und Backvorführungen, Gewinnspiele und Gesundheitsaktionen.

Höhepunkte Die zentrale Idee hinter dem Frühlingsfest ist, dass die ansässigen Betriebe sich und ihr Portfolio präsentieren können. Laut Richard Briem, dem Chef des gleichnamigen Autohauses und Teil des Organisatorentrios, wird es in diesem Jahr beim Frühlingsfest auch einige Neuigkeiten geben. Ein Zirkus wird mit Tieren und Attraktionen vor Ort sein, und „ganz neu ist, dass der dm mitmacht, der zieht viele Leute an“. Zu den Höhepunkten gehören auch alte Berufe wie Seiler, Schmied und Korbmacher, die ihr Handwerk vorstellen werden, oder das Mitwirken sozialer Einrichtungen.

Bewirtung Hungrig nach Hause gehen muss niemand. Die Veranstalter kündigen ein umfangreiches Bewirtungsangebot an: Von Pizza über Grillwürste, Maultaschen, Schweinehals und türkische Spezialitäten bis hin zu Kaffee und Kuchen und reichlich Süßem reicht die Speisekarte.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Veranstaltung unter: www.fruehlingsfest-plattenhardt.de