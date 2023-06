1 Torhüterin Anne Bocka und die Frisch-Auf-Frauen sind enttäuscht über den erneut verpassten Aufstieg in die erste Liga. Foto: imago/Eibner//Michael Schmidt

Auch im zweiten Anlauf hat es nicht geklappt: Die Handballerinnen von Frisch Auf Göppingen können sich in der Relegation gegen den BSV Sachsen Zwickau nicht durchsetzen und verpassen den Sprung in die Bundesliga.















Große Enttäuschung bei Frisch Auf Göppingen: Die Zweitliga-Handballerinnen des Traditionsclubs haben die Rückkehr in die Bundesliga nicht geschafft. Im Relegations-Rückspiel vor 1725 Zuschauern in der EWS-Arena gegen den BSV Sachsen Zwickau gab es ein 27:30. Auch im Hinspiel in Zwickau hatte es eine 23:26-Niederlage gegeben.

„Wir sind enttäuscht, dass es nicht geklappt hat, aber wir greifen in der neuen Saison wieder an“, gab sich Geschäftsführer Claus Mai kämpferisch.

Den Sprung in die Bundesliga verpasste das Team von Trainer Nico Kiener gegen Zwickau auch im zweiten Anlauf. Im Vorjahr waren die Frisch-Auf-Frauen gegen den gleichen Gegner in der Relegation gescheitert (21:25, 27:26). 2021 hatten die Göppingerinnen nach 13 Erstligajahren absteigen müssen. Nun geht es in der Saison 2023/24 in das dritte Zweitligajahr.