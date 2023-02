11 Göppingens Rückraumspieler Josip Sarac (re.) und Blaz Blagotinsek (li.) feiern den starken Frisch-Auf-Keeper Marin Sego. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Handballer von Frisch Auf Göppingen sind nach dem 40:23 am Dienstag in Veszprem zwei Tage später auch in der Bundesliga gut ins neue Jahr gestartet: Gegen den HC Erlangen gewann die Mannschaft von Trainer Markus Baur nach furiosem Beginn und einem insgesamt starken Auftritt mit 31:25 (17:11).

Erinnerungen an Schaffhausen

Die Partie erinnerte kurz vor und kurz nach der Pause an das European-League-Spiel gegen die Kadetten Schaffhausen, als es nach einer 13:6-Führung eine 24:25-Niederlage setzte. Diesmal führte Frisch Auf mit 17:8, ließ den Gegner aber nur auf 22:20 herankommen und legte dann wieder zu. Josip Sarac, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, warf in dieser Phase wichtige Tore. Auch der nach der Pause eingewechselte Torwart Marin Sego sorgte vor 4100 Zuschauern in der EWS-Arena mit seinen neun Paraden dafür, dass das HCE-Team von Trainer Raul Alonso nicht näher herankam. Beste Frisch-Auf-Werfer waren David Schmidt, Tim Kneule (je 6), Sarac (5) und Marcel Schiller (5/3).

„Wir sind alle sehr erleichtert über die zwei Punkte, wir haben uns von der etwas schwächeren Phase nicht beeindrucken lassen und immer weiter gemacht“, freute sich Kapitän Kneule. „Ein Riesenkompliment an die Mannschaft, wir haben mit unserer sehr guten Abwehr viele Fehler beim Gegner erzwungen“, ergänzte Baur.

Durch den Sieg hat Frisch Auf den Abstand auf einen Abstiegsplatz auf sechs Punkte vergrößert und dürfte mit einer Leistung wie gegen Erlangen bald noch weiter nach oben klettern. Weiter geht es am 14. Februar (18.45 Uhr) daheim in der European League gegen Titelverteidiger Benfica Lissabon.

Torschützen

Frisch Auf Kneule (6), Schmidt (6), Sarac (5), Schiller (5/3), Kozina (2), Lindenchrone (2), Gulliksen (2), Blagotinsek (1), Duarte (1), Sego (1).

HC Erlangen Steinert (6/2), Bissel (4), Olsson (3), Firnhaber (3), Zechel (2), Büdel (2), Metzner (2), Heiny (1), Zehnder (1), Jeppsson (1).

So geht’s weiter

Bundesliga

TSV Hannover-Burgdorf (19. Februar, 14 Uhr), Frisch Auf – Rhein-Neckar Löwen (25. Februar, 20.30 Uhr), TVB Stuttgart – Frisch Auf (2. März, 19.05 Uhr), Frisch Auf – SG Flensburg-Handewitt (18. März, 20.30 Uhr), GWD Minden – Frisch Auf (25. März, 17.30 Uhr).

European League

Frisch Auf – Benfica Lissabon (14. Februar, 18.45 Uhr), Tatran Petrov – Frisch Auf (21. Februar, 18.45 Uhr), Frisch Auf – Montpellier HB (28. Februar, 18.45 Uhr). Achtelfinale: 21. März/28. März. Viertelfinale: 11. April/18. April. Final Four in Flensburg: 27. Mai/28. Mai.