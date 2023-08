1 Die Polizei nahm den betrunkenen Mann in Gewahrsam (Symbolbild). Foto: Imago/onw-images/Marius Bulling

Für einen Stau in Friedrichshafen hat ein betrunkener Mann gesorgt, indem er sich auf die Fahrbahn legte. Andere Verkehrsteilnehmer pöbelte der Betrunkene an.















Ein betrunkener Mann hat sich auf die Fahrbahn einer Straße in Friedrichshafen (Bodenseekreis) gelegt und damit für einen Stau gesorgt.

Zudem habe er am Montag andere Verkehrsteilnehmer angepöbelt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 46-Jährige habe sich auch gegenüber den Beamten aggressiv verhalten und wurde in Gewahrsam genommen.

Ein Alkoholtest habe einen Wert von mehr als drei Promille ergeben. Seine Ausnüchterungsnacht auf der Wache soll ihm den Polizeiangaben zufolge in Rechnung gestellt werden.