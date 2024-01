Friedhofszwang für Asche: Ein Mann hat keine Lust auf den Friedhof

1 Peter Hakenjos sorgt unter seinem Lieblingsbaum für Ordnung. Foto: p/ivat

Peter Hakenjos liebt den Kirschbaum in seinem Garten. Dort soll einmal seine Asche ausgestreut werden. Doch bisher ist das nicht erlaubt. Warum eigentlich?











Link kopiert

Unter den Klängen von „Somewhere over the Rainbow“, gesungen von Eva Cassidy, treten Freunde und Familienmitglieder durch die Terrassentür in den Garten. Es folgt eine kleine Ansprache, die Peter Hakenjos noch selbst verfassen will. „Vielleicht spreche ich sie sogar auf Band“, sagt der 75-Jährige. Wer beim Zuhören einen Kloß im Hals hat, kann ihn mit einem Gläschen Sekt herunterspülen. Dann bekommt jeder eine Schaufel in die Hand und es geht zum großen Kirschbaum am Ende des Grundstücks. Dort soll einmal seine Asche ausgestreut werden – mit Vorsicht, versteht sich, damit nichts auf das Nachbargrundstück weht.