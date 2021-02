1 Der Eugen-Grimminger-Platz rund um die Friedenslinde soll in diesem Jahr eine Frischekur bekomm Foto: Roberto Bulgrin

Der Platz um die Friedenslinde in Aichwald-Lobenrot wird noch dieses Jahr neugestaltet und nach dem Widerstandskämpfer Eugen Grimminger benannt.

Aichwald - Die Friedenslinde im kleinsten Ortsteil Aichwalds ist ein Naturdenkmal. In diesem Jahr wird der Baum in Lobenrot 150 Jahre alt. Pünktlich zum Jubiläum soll ihm ein ansprechenderes Umfeld beschert werden. Die Mitglieder des Gemeinderates haben der geplanten Umgestaltung des Platzes vor dem Milchhäusle zugestimmt, sodass die Verwaltung die Arbeiten in diesem Monat ausschreiben kann. Sie plant mit Kosten in Höhe von insgesamt 135 000 Euro.