Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Dienstag in eine Firma in Frickenhausen eingebrochen und hat mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen.

Frickenhausen - In der Nacht zum Dienstag ist in eine Firma in Frickenhausen eingebrochen worden. Laut Polizei gelangte der Einbrecher über ein auf der Gebäuderückseite befindliches, aufgehebeltes Fenster in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 7.50 Uhr ins Innere. Dort brach er weitere Türen und Möbel zum Teil gewaltsam auf. Der Täter erbeutete mehrere hundert Euro Bargeld. Mit Unterstützung von Kriminaltechnikern hat der Polizeiposten Neuffen die Ermittlungen aufgenommen.