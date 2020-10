1 Der Täter gelangte durch das Fenster in das Gebäude (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

In Frickenhausen (Kreis Esslingen) ist ein Unbekannter in eine Firma eingebrochen. Der Täter verließ das Gebäude jedoch ohne Beute.

Frickenhausen - In Frickenhausen ist ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, sechs Uhr in eine Firma eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, versuchte der Unbekannte, die Eingangstüre des Gebäudes aufzuhebeln, was ihm aber nicht gelang. Er gelangte schließlich durch die Fenster in die Tiefgarage und in ein Lager. Ersten Erkenntnissen zufolge stahl der Täter nichts. Den Schaden kann die Polizei noch nicht angeben.