1 Der Motorradfahrer musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Marcel Kusch//Marcel Kusch

Ein Autofahrer hat im Ortsteil Linsenhofen beim Abbiegen einen Motorradfahrer übersehen und so einen üblen Unfall verursacht. Der Yamaha-Pilot zog sich schwere Verletzungen zu.

Frickenhausen - Ein 29-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagabend bei einem Unfall im Ortsteil Linsenhofen schwer verletzt worden. Ein Seat-Fahrer befuhr gegen 19.15 Uhr die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Frickenhausen und wollte nach links in die Wichernstraße abbiegen. Dabei übersah der 30-jährige Autofahrer den entgegenkommenden Motorradfahrer mit seiner Yamaha. Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer gegen die Windschutzscheibe des Seat geschleudert und rutschte anschließend über die Motorhaube ab. Der 29-Jährige musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Der entstandene Schaden wird auf 13.500 Euro geschätzt.