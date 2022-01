Corona-Ausbruch in Pflegeheimen Manne Lucha steht Rede und Antwort

Der Gesundheitsminister will um 11.30 Uhr in einer Sondersitzung des Sozialausschuss Auskunft darüber geben, wie es zu den Corona-Ausbrüchen in zwei badischen Pflegeheimen kommen konnte. Dort sind mindestens 14 Menschen mit oder an Corona gestorben, keiner war offenbar geboostert.