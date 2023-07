1 In den vergangenen Wochen ist es im Inselbad Untertürkheim mehrfach zu Vorfällen von sexueller Belästigung gekommen. Foto: Mathias Kuhn

Die Polizei sucht nach drei Personen, die auf dem Dach des Inselbads in Untertürkheim Parolen skandiert und Ärger gemacht haben. Was steckt hinter der Tat?















Link kopiert

Aufregung im Inselbad Untertürkheim: Gegen 14.30 Uhr haben am Sonntag drei bisher Unbekannte auf dem Dach des Gebäudes im Eingangsbereich ein Transparent entrollt, Flugblätter fliegen lassen und Parolen skandiert. Inhaltlich nahm die Aktion Bezug auf eine Reihe von Straftaten, die sich in den vergangenen Wochen im Inselbad ereignet haben – konkret also auf Vorfälle von sexueller Belästigung, sagt ein Polizeisprecher gegenüber unserer Zeitung. „Remigration für sichere Freibäder“ habe auf dem Transparent gestanden. Zudem seien zwei Rauchtöpfe gezündet worden. Die drei Täter seien anschließend unerkannt geflüchtet. Sie seien maskiert gewesen, eine Personenbeschreibung liege nicht vor. Die Fahndung dauert noch an.