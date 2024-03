Freizeitpark auf der Schwäbischen Alb: Erste „richtige Achterbahn“ für das Traumland auf der Bärenhöhle

5 Die Strecke für den „Wichtelexpress“ in der Animation. Foto: Freizeitpark Traumland/pr

Der Freizeitpark Traumland auf der Bärenhöhle in Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) beschenkt sich zum 50. Geburtstag selbst – mit einer neuen Attraktion, die den gesamten Park verändern soll.











Im Traumland werden Träume wahr. Zum 50. Geburtstag erfüllt sich der Freizeitpark auf der Bärenhöhle in Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) selbst einen: Die erste „richtige Achterbahn“ soll ab Mai die Besucherinnen und Besucher anziehen. Bis zum angepeilten Saisonstart am 23. März – sofern das Wetter mitspielt – wird die neue Attraktion mit dem Namen „Wichtelexpress“ also noch nicht fertig sein.