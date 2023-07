FDP-Landesparteitag Theurer: Ampelzwist ist Normalzustand lebendiger Demokratie

Der wiedergewählte FDP-Landeschef Michael Theurer will mehr über die Erfolge der FDP in der Ampel sprechen, um Wähler zu gewinnen. Dabei bekommt er in den eigenen Reihen weniger Zustimmung als noch vor zwei Jahren. Internetprobleme erschweren die Abstimmung.