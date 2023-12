Freigabe von Cannabis: Wird Esslingen zum Versuchslabor für legalen Drogenverkauf?

1 Diskussion im ziemlich kleinen Rahmen: Pascal Matuschek und Daniel Krusic von den Jusos und die erste Besucherin Majlinda Hasanaj. Später kamen noch ein junger Mann und der SPD-Landtagsabgeordnete Andres Kenner hinzu. Foto: Ines Rudel

Der SPD-Nachwuchs im Kreis Esslingen will die Neckarstadt zu einem Modellprojekt für legalisierten Drogenverkauf machen. Die CDU wettert dagegen. Bei einer Diskussionsrunde erleben die Jusos nun eine Überraschung.











Sie hatten sogar Weihnachtsplätzchen in Form von Cannabispflanzen gebacken – drogenfrei und vegan. Das grünlich bemalte Gebäck sollte als schmackhafter Gag eine Hinführung an das Diskussionsthema sein: Die Jusos, die Jugendorganisation der SPD im Kreis Esslingen, wollte öffentlich über die von der Ampelbundesregierung geplante Cannabis-Legalisierung und eine mögliche Rolle Esslingens als Modellstadt für die lizenzierte Abgabe diskutieren. Doch es kamen nur drei Besucher in den Esslinger Jugendtreff Komma an der Maille.