Freiburg: Mutmaßlich attackierte Anwohner melden sich nach Silvesternacht

Was genau ist in der Silvesternacht in Freiburg passiert? Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, nachdem offenbar Anwohner und mehrere Streifen von einer großen Gruppe angegriffen wurden.











Nachdem in Freiburg mehrere Streifen mit Feuerwerkskörpern angegriffen worden sind, haben sich nun auch mutmaßlich attackierte Anwohner gemeldet. Zwei Menschen hatten angegeben, sie wären in der Silvesternacht auf ihrem Balkon von der Gruppe mit Feuerwerk beschossen worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Ihren Aussagen zufolge wurden sie verletzt. Wie schwer, konnte die Polizei zunächst nicht sagen

Am frühen Montagmorgen hatte eine Gruppe von etwa 80 bis 100 Menschen einen Pkw-Anhänger quer auf die Straße gestellt, wie die Polizei mitteilte. Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, wurden sie den Angaben nach gezielt mit Feuerwerk beschossen. Eine Beamtin wurde dabei leicht verletzt und erlitt ein Knalltrauma. Die Personalien mehrerer Beteiligter wurden anschließend aufgenommen. Auch ein Mensch wurde vorläufig festgenommen.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Landfriedensbruch und sucht nun nach Zeugen. Hinweise können auch anonym online abgeben werden.