Freiburg: Falschfahrerin verursacht Frontalzusammenstoß auf A5

Eine 63-jährige Falschfahrerin kommt am Donnerstagabend bei einem Frontalzusammenstoß auf der A5 bei Freiburg mit dem Schrecken davon. Zwei weitere Personen werden bei dem Unfall leicht verletzt.











Eine 63-jährige Falschfahrerin hat einen Frontalcrash auf der A5 bei Freiburg verursacht und ist dabei unverletzt geblieben. Der 52-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs sowie dessen 48-jähriger Beifahrer wurden nur leicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Dass eine Falschfahrerin bei einem Frontalcrash auf einer Autobahn unverletzt bleibt und sich auch die Insassen des geschädigten Autos nur leicht verletzten, ist laut dem Polizeisprecher „sehr ungewöhnlich. Da war eine Menge Glück dabei.“

Falschfahrerin doch nicht schwer verletzt

Kurz vor dem Unfall am Donnerstagabend fuhr bereits ein anderer Autofahrer laut Polizeiangaben in die Schutzplanken, weil er der 63-jährigen Falschfahrerin ausweichen musste. Kurz vor der Anschlussstelle Freiburg-Nord kam es dann zu dem Frontalcrash zwischen der 63-Jährigen und dem anderen Pkw, dessen Fahrer nicht mehr ausweichen konnte. Möglicherweise hatte die Falschfahrerin aufgrund des ersten ausweichenden Fahrers ihre Geschwindigkeit bereits so stark reduziert, das Schlimmeres verhindert werden konnte, sagte der Polizeisprecher.

In einer früheren Mitteilung war die Polizei noch davon ausgegangen, dass sich die Unfallverursacherin schwer verletzt hatte. Dies hat sich jedoch nicht bestätigt.