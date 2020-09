Hier geht die Badesaison in die Verlängerung

1 Die Freibadsaison geht im Freibad Nürtingen in die Verlängerung. Foto: Ines Rudel

Während alle anderen Freibäder bereits geschlossen haben, laden Esslingen und Nürtingen bis Sonntag zum Schwimmen ein.

Kreis Esslingen - Noch bis zum Wochenende können Schwimmbegeisterte im Kreis ihre Bahnen unter freiem Himmel ziehen. Das Esslinger Neckarfreibad und das Freibad in Nürtingen haben im Corona-Jahr ihre Saison bis Sonntag, 4. Oktober, verlängert. Neben der guten Wetterprognose Ende September hat auch der Zeitgewinn für die Vorbereitung der Hallenbadsaison unter Corona-Hygienebestimmungen für die Verlängerungswoche im Freibad gesprochen, erklärt der Sprecher der Stadtwerke Esslingen (SWE), Benjamin Fritz. Zum Spitzenreiter unter den Freibädern im Kreis in dieser Saison haben rund 77 500 Besucherinnen und Besucher das Nürtinger Bad gemacht. Rund 56 000 waren es in Denkendorf, und Esslingen landete mit 50 000 Gästen auf Platz drei.