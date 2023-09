1 Das Freibad in Deizisau wird voraussichtlich auch in diesem Jahr als letztes im Kreis seine Pforten schließen. Foto: Roberto Bulgrin

Ein schleppender Start, ein Durchhänger im August, aber insgesamt zufriedenstellend: So lässt sich die zu Ende gehende Freibadsaison im Kreis Esslingen zusammenfassen. Nur vereinzelte Auseinandersetzungen und gestiegene Kosten trüben die Bilanz.















Ausnahmezustände wegen Übergriffen wie in manch Großstadt gab es in den Freibädern im Kreis Esslingen nicht. Doch in manchen Bädern stellt man durchaus steigende Aggressionen unter den Badegästen fest. Mancherorts fiel auch der Start in die Freibadsaison direkt ins Wasser. In Deizisau etwa wurde das Freiluftbaden angesichts der Wetterlage Anfang Mai kurzerhand um zwei Wochen verschoben. Andere Bäder hatten zwar geöffnet, konnten aber bei Regenwetter bis weit in den Mai hinein anfangs nur wenige Besucher begrüßen. Dann aber gab es Sonne satt – bis der August die Bilanz wieder trübte.