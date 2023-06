Wetter im Südwesten Hitze-Gewitter-Mix hängt weiter über Baden-Württemberg

Am Montag ließen Gewitter in Baden-Württemberg noch überwiegend auf sich warten, auch am Dienstag ist es drückend heiß. Am Nachmittag soll laut Deutschem Wetterdienst Abkühlung kommen – aber es wird auch ungemütlich.