Frauenhandball in der Region: Der Realität ins Auge schauen

Wenn nicht noch ein sportliches Wunder passiert, werden die Handballerinnen des TV Nellingen in der kommenden Saison nur noch in der vierthöchsten deutschen Spielklasse antreten, die dann nicht mehr Baden-Württemberg Oberliga, sondern Regionalliga heißen wird. Zur Erinnerung: Viertklassig war der Verein zuletzt vor 24 Jahren und es ist noch nicht lange her, dass dort das zweite Team des TVN auf Torejagd ging, während das Aushängeschild vor guter Kulisse elf Spielzeiten in Folge in der 2. Bundesliga und sogar drei Runden in der Bundesliga spielte. Seit dem Rückzug aus der Eliteklasse im Jahr 2019 fehlen dem Verein und vor allem seinen Talenten aus der nach wie vor guten Jugendarbeit zwei Dinge: Die Perspektive eines Top-Teams im eigenen Club und ein zweites Team als Sprungbrett.