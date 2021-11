1 So sehen Siegerinnen aus: Die Fußballfrauen des TSV Deizisau haben sich den Bezirkspokal geholt Foto: Evelyn Tossel/oh

Den ersten Titel in dieser Saison haben die Fußballerinnen des TSV Deizisau nach einem glatten 5:1-Sieg gegen Aufhausen/Nellingen bereits unter Dach und Fach. Und bis jetzt läuft es auch in der Regionenliga sehr gut.















Deizisau - Wenn in dieser Spielzeit auf dem Sportplatz in Baltmannsweiler gejubelt wird, sind dafür in der Regel die heimischen TSV-Fußballer zuständig, die in der Kreisliga B 1 unangefochten die Tabellenspitze zieren. Die jüngsten Siegesgesänge auf den Höhen des Schurwalds waren allerdings weiblich – stammten von oder gehörten den Fußballerinnen das TSV Deizisau, die sich im Finale des Bezirkspokals gegen die SGM Aufhausen/Nellingen klar mit 5:1 durchsetzen konnten – und damit den Pott ins Neckartal holten.