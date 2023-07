Ingeborg Schäuble nach Fahrradunfall in Reha

Ingeborg Schäuble ist in einer Reha-Klinik in Behandlung. Die Frau des früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble war bei einem Fahrradunfall gestürzt.















Ingeborg Schäuble (79), die Frau des früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble (80), hatte einen Fahrradunfall. Sie ist derzeit in einer Reha-Klinik in Behandlung, wie die Familie am Sonntag bestätigte.

Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Demnach passierte der Unfall vor zwei Wochen im heimischen Offenburg.