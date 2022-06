1 Die Angeklagte leidet an einer paranoiden schizophrenen Psychose. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Eine 47-jährige Esslingerin, die eine Seniorin aus einem Bus gestoßen haben soll, wird vom Landgericht als schuldunfähig eingestuft. Es ist nicht das erste Mal, dass die Frau auffällig geworden ist.















Hatte die Angeklagte in einem Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt, als sie vor vier Jahren eine Seniorin aus dem Bus gestoßen hat? Das Landgericht Stuttgart hat sich mit dem Fall beschäftigt und ist zum Schluss gekommen: die 47-Jährige, die an einer paranoiden schizophrenen Psychose leidet, ist schuldunfähig und kann daher nicht für ihre Taten verantwortlich gemacht werden. Stattdessen soll die Esslingerin in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden, verkündete der Richter am letzten Prozesstag am Stuttgarter Landgericht.