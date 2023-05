Wie Stuttgarter Teenager in der Pandemie lebten

13 Als stiller Beobachter hält Oliver Raschka Alltagsmomente fest. Foto: Oliver Raschka /Oliver Raschka

Wie werden Teenager in Krisenzeiten groß? Das dokumentiert der Stuttgarter Fotograf Oliver Raschka am Beispiel seiner Söhne.















Die Brüder stehen dicht an dicht. Der kleinere legt den Kopf von hinten auf die Schulter des Großen, drückt die Wange platt, schielt nach vorn unten, wohl auf das, was der Bruder in den Händen hält, das Bild aber nicht zeigt. Ein Smartphone womöglich, ein Buch, irgendeinen Zeitvertreib. Vielleicht ist da auch nichts.