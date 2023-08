1 Der seltene Wolfsnachwuchs wurde am 27. Juli bei einem Streifzug mit einem erwachsenen Tier von einer Wildkamera eingefangen. Foto: FVA

Bereits zu Beginn des Jahres gab es Spekulationen über eine mögliche Rudelbildung im Schwarzwald. Nun ist der erste Nachwuchs fotografiert worden.















Schon im Juni tappte der erste weibliche Wolf, eine sogenannte Wolfsfähe, mit Gesäuge in eine Fotofalle nahe des Schluchsees (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald). Damals stuften dies Experten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) als ersten Nachweis einer ersten Rudelbildung in Baden-Württemberg ein. Sie sollten recht behalten: Bereits in der letzten Juli-Woche fotografierte eine Wildkamera den neuen Wolfs-Nachwuchs. Der Zuwachs war wohl mit einem der erwachsenen Wölfe mit der Bezeichnung GW 1129m unterwegs – vermutlich dem territorialen Rüden.

Derzeit sind laut Website des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft in Baden-Württemberg drei männliche Wölfe sesshaft. Einer im Nord-, zwei im Südschwarzwald. Letztere sind vermutlich aus Niedersachsen zugewandert. Kurz vor Valentinstag dieses Jahres wurde die erste Wolfsfähe in der Region zusammen mit dem territorialen Rüden GW 1129m abgelichtet. Das Wildtier mit der Bezeichnung GW2407 wurde vermutlich 2021 in Billenhagen (Mecklenburg-Vorpommern) geboren.

Gibt es noch mehr Wolfsbabys?

Das gesichtete Wolfsbaby ist ein echter Glücksfall, denn weibliche Wölfe sind im Gegensatz zu Hündinnen nur einmal im Jahr für fünf bis sieben Tage empfängnisbereit. Nach einer Tragzeit von rund 63 Tagen werden meist zwischen Mai und April um die vier bis sechs Welpen geboren. Ob es im Schwarzwald noch mehr Welpen gibt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass Mutter und weitere Welpen noch in ihrer Wurfhöhle sind, ist recht hoch. Diese wird in der Regel erst Wochen nach der Geburt verlassen. Wölfe wachsen schnell. Schon mit sechs bis sieben Monaten sind die Welpen fast so groß wie ihre Artgenossen und können mit den anderen Rudelmitgliedern mitlaufen. Wie alt das gesichtete Junge ist, lässt sich laut der FVA anhand der vorliegenden Bilder noch nicht identifizieren.

Was ist zu tun, wenn man einen Wolf sichtet?

Das Wolfsmonitoring der FVA in Freiburg bittet bei eventuellen Beobachtungen von Wölfen, dies umgehend unter info@wildtiermonitoring.de oder 0761/4018-274 zu melden. Wie man sich bei einem Zusammentreffen mit einem Wolf verhalten sollte, lesen Sie auf der Website des zuständigen Ministeriums nach.