1 Bild des am 12. August von einer Fotofalle in Dettingen aufgenommenen Wolfes Foto: privat

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten ist ein Wolf im Kreis Esslingen gesichtet worden. Am 12. August ist in Dettingen unter Teck ein Exemplar von einer Fotofalle aufgenommen worden. Ob es das selbe Tier ist, ist unklar. Ein Zusammenhang mit weiteren Sichtungen in der Region aber wahrscheinlich, laut einem Experten.















Ist er es? Oder ein anderer? Zum zweiten Mal in nur wenigen Wochen ist ein Nachweis für einen Wolf im Kreis Esslingen erbracht. Wie das Umweltministerium am Montag bekannt gab, ist am 12. August ein Exemplar auf Gemarkung Dettingen unter Teck fotografiert worden. Den Angaben zufolge ist klar, dass es sich um einen Wolf handelt – allerdings sei keine Individualisierung möglich. Ob sich das Tier nach wie vor in der Gegend aufhalte oder ob es weitergewandert ist, sei nicht bekannt. Wölfe legten bis zu 70 Kilometer in einer Nacht zurück. Allerdings, räumt ein Experte von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) ein, ist ein Zusammenhang durchaus wahrscheinlich.