Tom Hanks reckt den Zeigefinger in die Höhe, ballt die Faust. Ist der Hollywoodstar etwa wütend? Weit gefehlt, erklärt seine Frau Rita Wilson später auf Instagram.















Manchmal sagt ein Bild mehr als tausend Worte – und manchmal kann es auch ganz schön in die Irre führen. So geschehen am Dienstag in Cannes, als Fotografen bei der „Asteroid City“-Premiere eine Szene zwischen Tom Hanks und seiner Frau Rita Wilson einerseits und einem Offiziellen der Filmfestspiele andererseits einfingen.

Auf den Bildern sah es so aus, als sei der 66 Jahre alte Oscar-Preisträger ziemlich sauer. Er zieht die Augenbrauen zusammen und streckt den Zeigefinger in die Luft. Dann ballt er sogar seine Frau. Auch seine Frau gestikuliert wild. Klatschmedien überall fragten sich sofort, was zwischen dem Hollywoodpaar und dem Franzosen vorgefallen sein könnte. „Tom Hanks in erhitzte Auseinandersetzung verwickelt“, titelte zum Beispiel die britische „Daily Mail“. Auch die Bild und andere deutsche Medien griffen das Thema auf.

Rita Wilson hat jetzt Licht ins Dunkel gebracht, worum es bei der Szene wirklich ging. In ihrer Instagramstory postete die 66-jährige Schauspielerin einen Screenshot des „Daily Mail“-Artikels und schrieb dazu: „So sieht ‚Ich kann Sie nicht hören. Die Menschen schreien so laut. Was haben Sie gesagt? Wo sollen wir hin?“ aus. Aber das verkauft keine Geschichten. Guter Versuch! Wir hatten einen tollen Abend.“

Hanks war am Dienstag in Cannes, um zusammen mit seinen Cast-Kollegen den neuen Wes-Andersen-Film „Asteroid City“ vorzustellen. Darin spielt er unter anderem mit Scarlett Johansson, Matt Dillon, Bryan Cranston und Adrien Brody.