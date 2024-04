Foodtruck-Caterer Lou’s aus Leinfelden: Mit Maultäschle und Weckle zum Erfolg

1 „Ich habe nicht gedacht, dass wir das zehn Jahre machen“, sagt Firmengründer Daniel Krcmar über sein Cateringunternehmen Lou’s.Foto: Caroline Holowiecki Foto:

Der Foodtruck-Caterer Lou’s aus Leinfelden feiert dieser Tage sein zehnjähriges Firmenbestehen. Wie steht es um die rollende Gastrobranche? Der Gründer Daniel Krcmar spricht von Höhen und Tiefen.











Am Anfang war die Maultasche. So könnte ein echt schwäbisches Geschichtle beginnen. Auch für Daniel Krcmar hat so vieles angefangen – und sich zu einer Erfolgsstory entwickelt. Mit seinem Cateringunternehmen Lou’s feiert er dieser Tage das zehnjährige Firmenbestehen in Leinfelden. „Ich habe nicht gedacht, dass wir das zehn Jahre machen“, sagt er.