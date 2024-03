Folgenschwerer Unfall in Kirchheim: Autofahrer verursacht Stromausfall

1 Nach einem Unfall in Kirchheim musste die Feuerwehr anrücken. Foto: dpa/Sven Hoppe

Ein Autofahrer ist am Sonntagmorgen vermutlich wegen nicht angepassten Tempos mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Stromverteilerkasten gerammt. Ein stundenlanger Stromausfall in Teilen von Kirchheim war die Folge.











Ein 27-jähriger Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen im Stadtteil Ötlingen mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Stromverteilerkasten umgefahren. Danach kam es zu einem großflächigen Stromausfall in Teilen von Kirchheim. Gegen 5.45 Uhr war der 27-Jährige in der Haldenstraße in Fahrtrichtung Isolde-Kurz-Straße unterwegs, als er vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Straucheln geriet. Sein Wagen schanzte über den Bordstein in den Grünstreifen und prallte gegen eine Infotafel, eine Straßenlaterne und eine Trafostation, die erheblich beschädigt wurde. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden, die er aber rasch wieder verlassen konnte.

Der Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abtransportiert werden. Den Schaden am Stromverteilerkasten, der aufwendig gesichert werden musste, schätzt die Polizei auf mindestens 90 000 Euro, der Schaden an dem neuwertigen Fahrzeug wird auf etwa 100 000 Euro geschätzt. Dem Stromversorger gelang es nach etwa 30 Minuten, den Großteil der betroffenen Gebäude wieder an das Stromnetz anzubinden. Lediglich der Tobelweg und die Haldenstraße blieben länger stromlos. Die Feuerwehr Kirchheim-Ötlingen war mit drei Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort, die Abteilung Stadtmitte mit der Drehleiter und drei Einsatzkräften.