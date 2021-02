1 Für die Esslinger Wohnungsbau liegt das Mettinger Wohncafé nicht nah genug an ihrem Wohnungsbestand. Foto: Roberto Bulgrin

Nachdem sich die Johanniter aus den Nachbarschaftstreffs auf dem Zollberg und in Mettingen verabschiedet haben, gibt die Esslinger Wohnungsbau das Wohncafé Alter Bahnhof in Mettingen jetzt auf. Zudem zieht sich das DRK aus dem Wohncafé in der Pliensauvorstadt zurück. Die Esslinger Wohnungsunternehmen suchen eine Nachfolgelösung für den Zollberg und die Vorstadt.

Esslingen - Die Folgen der Coronapandemie haben den fünf Esslinger Wohncafés und ihren sozialen Trägern so zugesetzt, dass sich nach dem Rückzug der Johanniter aus den Einrichtungen auf dem Zollberg und im Alten Bahnhof in Mettingen auch der DRK-Pflegedienst CuraVita aus dem Wohncafé in der Pliensauvorstadt verabschieden wird. Während für die Wohncafés auf dem Zollberg und in der Vorstadt neue Träger gesucht werden, zieht die Esslinger Wohnungsbau GmbH (EWB) in Mettingen jetzt einen Schlussstrich. Sie wird entgegen erster Bekundungen, eine Nachfolgelösung zu suchen, ihr Wohncafé im Alten Bahnhof aufgeben und für die denkmalgeschützte Immobilie einen neuen Verwendungszweck suchen.