Förderpreis für Nürtinger Student: Eine große Leidenschaft für die Wasseramsel

1 Wasseramseln sind die einzigen Singvögel, die tauchen können. Foto: /privat

Der 21-Jährige Finn Zenker, der an der HfWUin Nürtingen studiert, hat für seine Studien über Wasseramseln vom Land den mit 2500 Euro dotierten Jugendförderpreis für Heimatforschung erhalten.











Finn Zenker ist in seiner Freizeit am liebsten draußen in der Natur. Das sei schon immer so gewesen, sagt der 21-Jährige, der an der HfWU Nürtingen im Bachelorstudiengang Landschaftsplanung und Naturschutz studiert. Danach plant er ein Masterstudium „Wasserwissenschaften“ in Münster und eine berufliche Laufbahn im Bereich Gewässerökologie. Finn Zenker stammt aus dem Landkreis Emmendingen, 15 Kilometer von Freiburg im Breisgau entfernt gelegen. Dort ist er seit 2019 Mitglied im Nabu, Gewässerschutzbeauftragter und Leiter des Wasseramsel-Projekts.