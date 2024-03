Flugzeugabsturz im Hohenlohekreis: Ultraleichtflugzeug-Pilot stirbt bei Absturz – Zeugen gesucht

1 Für den Piloten kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Ein 47-Jähriger will mit seinem Ultraleichtflugzeug vom Flugplatz Dörzbach-Hohebach zum Flugplatz Kulmbach fliegen. Als ihn seine Lebensgefährtin nicht erreichen kann, wendet sie sich an die Flugleitung in Kulmbach, die sofort eine Suche startet.











Der 47 Jahre alte Pilot eines Ultraleichtflugzeugs ist am Dienstagmorgen in der Nähe des Fluggeländes in Dörzbach-Hohebach (Hohenlohekreis) mit seinem Fluggerät abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten berichten, wollte der 47-Jährige gegen 8 Uhr offenbar vom Flugplatz Dörzbach-Hohebach zum Flugplatz Kulmbach fliegen. Seine Lebensgefährtin versuchte im Laufe des Tages zu erreichen, jedoch ohne Erfolg. Deshalb informierte sie die Flugleitung in Kulmbach. Da der Pilot dort nicht angekommen war, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet.

Gegen 22.40 Uhr entdeckten die Einsatzkräfte schließlich das ausgebrannte Flugzeugwrack und den verstorbenen Piloten in der Nähe des Flugplatzes Dörzbach-Hohebach. Die Kriminalpolizei Künzelsau hat gemeinsam mit der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940/9400 entgegen.