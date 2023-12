Fluglärm im Landkreis Esslingen: Neue Flugroute spaltet die Kommunen

1 Auf den Fildern klagen viele neu Betroffene über die Auswirkungen des Probebetriebs auf der neuen Flugroute. Foto: Horst Rudel

Der zunächst auf ein Jahr befristete Probebetrieb auf der umstrittenen Route für Abflüge in Richtung Süden hat am 23. Februar 2023 begonnen. Bereits Ende Januar haben fünf Kommunen aus dem Kreis Esslingen eine Klage beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg gegen die neuen Strecke auf den Weg gebracht. Die Kommunalpolitiker in Nürtingen, Neuhausen, Denkendorf, Wolfschlugen und Aichtal haben entschieden, nach dem knappen Votum in der Fluglärmkommission juristisch gegen die Route vorzugehen.