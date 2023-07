1 Fluglärm ist in der Region ein großes Problem. Foto: Horst Rudel

Die neue Flugroute in Richtung Süden ist seit dem 23. Februar 2023 in Betrieb. In den neu betroffenen Kommunen Neuhausen, Wolfschlugen und in den Nürtinger Stadtteilen Hardt und Oberensingen klagen Menschen über stärkere Belastung. Zum Erfahrungsaustausch und zur Information lädt die Offene Grüne Liste am Dienstag, 4. Juli, ab 19.30 Uhr in den Bürgertreff Wolfschlugen, Rathausstraße 1, ein.

„Uns geht es darum, zu erfahren, wie die ersten Erfahrungen mit der neuen Flugroute sind“, sagt Christine Foerster, die Sprecherin der Initiative. Die Bürgerinnen und Bürger haben Flugdaten ausgewertet und werden berichten, wie oft die neue Strecke in den ersten Monaten geflogen wurde.

Das Thema Fluglärm betrifft den gesamten Kreis Esslingen rund um den Flughafen Stuttgart. Auf den Fildern wie im Neckartal sind die Menschen stark belastet. Die Schutzgemeinschaft Filder verabschiedete nun in ihrer Mitgliederversammlung eine Resolution, in der gefordert wird, weniger zu fliegen. Damit schließt sich die Initiative einer deutschlandweiten Kampagne der Bundesvereinigung gegen Fluglärm an. „20 Prozent weniger fliegen bis 2030“, fordern die Fluglärmgegner da auf allen deutschen Flughäfen. Damit würden im Jahr 2030, also in sieben Jahren, rund 2,5 Millionen weniger Fluggäste am Stuttgarter Flughafen befördert werden und etwa 28 000 Flüge weniger auf den Fildern starten und landen als 2019.

„Das würde allen von Fluglärm Betroffenen in unserer Region helfen“, schreibt Gerald Starke, Sprecher der Initiative. Allerdings weise die Tendenz in Stuttgart wie überall in der Luftverkehrsbranche in eine andere Richtung. „Wir fordern, dass die Zahl der planbaren Flüge sinkt.“ Bereits heute verantworte der Luftverkehr in Deutschland mehr als acht Prozent der klimaschädlichen Emissionen, sagt Starke. „Wenn Deutschland bis 2045 klimaneutral wirtschaften und leben will, muss auch der Luftverkehr zur Minderung der Emissionen beitragen.“