Einbruch in Leinfelden-Echterdingen Einbrecher entwendet Geldkassette mit Bargeld

In Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ist am Mittwochabend in ein Wohnhaus eingebrochen worden. Der Einbrecher entwendete Bargeld und wird nun vom Polizeirevier Filderstadt gesucht.