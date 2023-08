Fluchtversuch in Kirchheim/Teck

Ein 17 Jahre alter Autofahrer gibt Gas, als Polizeibeamte ihn am Samstagnachmittag in Kirchheim einer Verkehrskontrolle unterziehen wollen. Offenbar besitzt der junge Mann keinen Führerschein.















Eine regelrechte Verfolgungsjagd hat sich ein 17-Jähriger am Samstag mit der Kirchheimer Polizei geliefert. Der junge Mann hatte am Steuer eines Autos gesessen und war gegen 17.15 Uhr in der Steingaustraße von Polizisten wegen einer Verkehrskontrolle angehalten worden.

17-Jähriger gibt Gas, als Polizei ihn anhalten will

Statt anzuhalten, gab der 17-Jährige der Polizei zufolge Gas und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit über die Nürtinger Straße, durch das Wohngebiet Milcherberg und schließlich auf die Bundesstraße 297 in Fahrtrichtung Dettingen/Teck. Als er von der B 297 in Richtung Lenninger Straße abfuhr, kam er in der Ausfahrt nach links von der Fahrbahn ab, durchquerte dort eine Grünfläche und prallte schließlich mit seinem Wagen gegen eine Leitplanke.

Fahrer setzt Flucht nach Unfall zu Fuß fort

Doch der jugendliche Fahrer ließ sich laut Polizei auch durch den Unfall nicht beeindrucken und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Dabei wurde der 17-Jährige, der keine Fahrerlaubnis besaß, aber von den Beamten eingeholt und festgenommen. Die beiden 18 und 20 Jahre alten Mitfahrer des 17-Jährigen konnten festgehalten werden, als sie noch im Fluchtfahrzeug saßen. Alle Insassen des Wagens waren unverletzt geblieben.

Die Polizei stellte das beschädigte Auto sicher; es wurde abgeschleppt. Die Polizei untersucht nun sowohl die Besitzverhältnisse des Fahrzeugs als auch die genauen Hintergründe des Fluchtversuchs.