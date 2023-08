Das regnerische Wetter trübt die Bilanz der „Flammenden Sterne“: 10 000 Menschen weniger als im Vorjahr kamen am Wochenende in den Scharnhauser Park. Weil die Wiesenparkplätze zu matschig waren, mussten etliche Besucher stundenlang in ihren Autos warten.















Link kopiert

Ein Gewitter kurz vor Beginn des belgischen Feuerwerks am Freitag und drei Tage regnerisches Wetter haben die Bilanz der „Flammenden Sterne“ in Ostfildern verhagelt. Am Sonntag waren 5000 Besucher auf dem Platz, um das Finale mit den griechischen Feuerwerkern von Nanos Fireworks mitzuerleben. Gewonnen haben die Amerikaner. Mit 27 000 Besuchern an drei Tagen liegt die Veranstaltung deutlich unter den Vorjahreszahlen. Damals verzeichnete das Festival 10 000 Besucher mehr. Großen Ärger gab es diesmal wegen der Parkplätze auf den landwirtschaftlichen Flächen, die verschlammt waren. Viele Besucher standen mit den Autos stundenlang Schlange.