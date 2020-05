1 In ländlichen Gebieten frisst die Vorliebe für großzügigen Wohnungsbau viel Fläche. Foto: imago/Westend61

Derzeit werden im Südwesten täglich 4,5 Hektar versiegelt – nur drei sollten es sein. Vor allem auf dem Land werden weiter großzügig Baugebiete ausgewiesen, wie eine neue kommunenscharfe Auswertung des Statistischen Landesamts zeigt.

Stuttgart - So mancher Bürgermeister in Baden-Württemberg wird die neue Big-Data-Sammlung des Statistischen Landesamtes mit einem mulmigen Gefühl aufrufen: Man kann dort anhand von acht Kriterien prüfen, wie gut oder schlecht eine Gemeinde beim Flächenverbrauch abschneidet – und zwar immer im Vergleich zum Landesdurchschnitt ähnlicher Kommunen. In Reutlingen zum Beispiel verfügt eine Person über 217 Quadratmeter Siedlungsfläche; in vergleichbaren Städten sind es nur 172 Quadratmeter. Reutlingen geht also nicht ganz so effizient mit der versiegelten Fläche um wie andere Städte. Pforzheim liegt dagegen genau im Schnitt, Freiburg ist sogar dichter als im Mittel besiedelt. Vor allem lässt sich auch ablesen, wie restriktiv oder wie großzügig Kommunen zwischen 2008 und 2018 mit der Ausweisung neuer Flächen umgegangen sind.