1 Da gäb’s noch Platz: Im Esslinger Gewerbegebiet Neckarwiesen wäre eine Nachverdichtung möglich. Doch für eine „strategische Ansiedlungspolitik“, wie sie der Wirtschaft vorschwebt, taugt die kleinräumige Parzellierung nicht. Foto: Roberto Bulgr/n

Auch im dicht besiedelten Kreis Esslingen ist aus Sicht von IHK und Region eine Erschließung unbebauter Areale für die Ansiedlung von innovativen Firmen nötig. Zugute hält man sich im Landkreis ein flächenschonendes und effizientes Vorgehen.















Das ist die eine Seite: Der Flächenverbrauch geht weiter, obwohl die Landesregierung bis 2035 eine Netto-Null realisieren will. Doch derzeit werden landesweit pro Jahr Flächen in der Größe von 3250 Fußballfeldern versiegelt, sagt Klaus-Peter Gussfeld, Referent für Raumordnung beim Landesverband des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Der Flächenverbrauch für Industrie- und Gewerbegebiete habe sich von 2000 bis 2020 überproportional entwickelt – landesweit, nicht in der Region Stuttgart. Die aber ist eh so dicht besiedelt, dass der BUND-Mann folgert: „Die Grenzen des vertretbaren Flächenverbrauchs sind schon erreicht.“