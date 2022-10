1 Herbert Kaiser (links) und Claudio Schill prüfen die Einbauten in der Dreisam mit einer orangefarbenen Unterwasserlupe. Foto: Regierungspräsidium Freiburg/RP

Fische können nicht schwitzen. Doch der Klimawandel setzt ihnen kräftig zu. Wie das große Sterben in baden-württembergischen Flüssen vermieden werden kann, wird gerade in Freiburg erprobt.















Herbert Kaiser und Claudio Schill stehen in der Dreisam. Das Wasser reicht den Männern bis zum Oberschenkel – und das ist in diesem Jahr in der Dreisam schon ein Wunder. Trocken war es wie selten. Zeitweise musste sogar die Wasserversorgung für die berühmten Freiburger Bächle abgestellt werden. Auf manchen Abschnitten des Flüssleins blieb nur ein Rinnsal. Doch an dieser Stelle ist das anders. Und das freut die beiden Männer. Zufrieden blickt Schill durch die orangenfarbene Unterwasserlupe.