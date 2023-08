1 Unbekannte sind am Wochenende in eine Firma in Oberboihingen eingebrochen. (Symbolfoto) Foto: imago//Thomas Trutschel

Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Einbrecher in Oberboihingen (Kreis Esslingen) zugeschlagen. Sie stahlen Bargeld und elektronische Geräte und brachen auch einen Tresor auf.















In Oberboihingen (Kreis Esslingen) sind am Wochenende Einbrecher in eine Firma eingebrochen, dort öffneten sie auch gewaltsam einen Tresor. Nach Angaben der Polizei stahlen die Unbekannten Bargeld und andere Gegenstände.

Den Angaben zufolge fand der Einbruch zwischen 16.30 Uhr am Freitag und 6.30 Uhr am Montag statt. Die Täter brachen zunächst ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Ein Tresor wurde aufgeflext. Danach entkamen die Kriminellen unerkannt mit elektronischen Geräten und Geld. Die Höhe des angerichteten Schadens ist noch nicht bekannt. Am Montag waren Spezialisten der Spurensicherung in der Firma in der Stattmannstraße im Einsatz. Die Polizei ermittelt.